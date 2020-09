Zulassungen im Kreis Böblingen Die Nachfrage nach Elektroautos steigt

„Das kann man schon als einen recht katastrophalen Rückgang bezeichnen“, sagt Torsten Treiber, der Obermeister der Kraftfahrzeuginnung der Region Stuttgart. Dies entspreche einem Umsatzrückgang von 246 Millionen Euro. Die rückläufigen Zahlen bei den Neuzulassungen sind Treiber zufolge unter anderem darauf zurückzuführen, dass viele Firmen in der Corona-Krise ihre Dienstwagenflotte nur zögerlich erneuern. Man hoffe auf Impulse für den Neuwagenmarkt durch den Autogipfel mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Dienstag, so Treiber.