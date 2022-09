Zukunftsstätte Leonberg Eine Raststätte im Zeichen der Kultur

Eine Autobahnraststätte mitten in Leonberg

Die Stadt Leonberg selbst kannten Quack und Neuer vom Kölner Büro vor Projektstart nicht. „Höchstens aus den Staunachrichten“, so Neuer. Diese erste Assoziation – „Stautown Leonberg“, wie Neuer das beschreibt – haben die beiden Künstler bei der Erarbeitung eines Konzepts für das Festival weitergesponnen. Verkehr ist in Leonberg nicht zuletzt durch den aktuell laufenden Verkehrsversuch in der Eltinger Straße Topthema, auch so staut es sich in der Stadt gerne mal, wenn die nahe Autobahn gesperrt ist. Auf den Platz vor der Schuhfabrik soll für das Festival also eine Art Autobahnraststätte entstehen, gezimmert aus gebrauchten Materialien. „Provozierenden Charakter“ soll das haben, so Neuer. „Wir wollen nicht die Vorstellung transportieren, dass in Leonberg tatsächlich mal eine Raststätte entsteht“, erklärt er. „Sondern wir möchten über diese Irritation in den Austausch treten.“