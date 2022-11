Zukunftsprojekte Fördergelder für Klimaschutz

Zeichen für kommunales Engagement

Dabei erhalten die Teilnehmenden Unterstützung von akkreditierten Beratern. „Die Stadt Leonberg nimmt am Award teil und setzt so ein sichtbares Zeichen für ihr kommunales Engagement in Sachen Energieeffizienz. Die offizielle Teilnahme markiert den Beginn weiterer Klimaschutzaktivitäten“, sagt Baubürgermeister Klaus Brenner. In Europa nehmen bereits über 1500 Kommunen aus 16 Ländern teil, wovon sich 341 Kommunen (286 Städte und Gemeinden und 55 Landkreise) allein in Deutschland befinden. Insgesamt 780 Kommunen wurden bereits ausgezeichnet.