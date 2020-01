Zukunftsbahnhof Renningen Hotel für Insekten, Backtheke für Reisende

Renningen - Wenn in jüngster Zeit vom Bahnhof in Renningen die Rede ist, dann meistens im Zusammenhang mit der Hermann-Hesse-Bahn. Für deren Reaktivierung müsste der Bahnhof nämlich für viel Geld umgebaut werden, was bei so manchem Bürger für Kopfschütteln sorgt. Allerdings taucht das Gelände noch in einem für Renninger weit erfreulicheren Kontext auf: Der Bahnhof ist einer von 16 Stück in Deutschland, den die Deutsche Bahn als „Zukunftsbahnhof“ ausgewählt hat.