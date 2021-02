Zukunftsbahnhof 24/7-Edeka eröffnet in Renningen

Nun können lange Öffnungszeiten an Supermärkten durchaus ihre Schattenseiten haben. Der Rewe-Markt in Kornwestheim an der Johannesstraße beispielsweise hatte eine Zeit lang bis 24 Uhr geöffnet. In der Folge entwickelte sich der Parkplatz zu später Stunde zum beliebten Treffpunkt für Jugendliche, es konnte auch mal laut werden. Anwohner beschwerten sich. Mittlerweile hat der Rewe-Markt die Öffnungszeiten wieder auf 22 Uhr begrenzt.

„Wir begeben uns da in ein Abenteuer“

Konzepte, wie solchen Entwicklungen in Renningen begegnet oder sogar vorgebeugt werden könnte, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, sagt Tobias Boppré. Denn das Projekt ist auch für die Bahn völlig neu. „Wir begeben uns da in ein Abenteuer.“ Allerdings handle es sich bei Renningen mit seinen nicht ganz 20 000 Einwohnern nicht um eine Großstadt, „wir gehen davon aus, dass die Welt hier noch ein bisschen in Ordnung ist“. Man werde die Entwicklung natürlich beobachten und gegebenenfalls nachjustieren. Das gilt übrigens für alle Aspekte des Marktes, zum Beispiel auch für das Warensortiment.

Die Container haben eine Fläche von etwa 60 Quadratmetern. Betrieben wird der Markt von der Inhaberin des örtlichen Edeka Karow&Sommer, Gisela Karow Schäfer, die auch den zugehörigen Backshop am Bahnhof eingerichtet hat. Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler) bezeichnet den neuen Markt, überhaupt das Projekt Zukunftsbahnhof, als großen Gewinn für die Stadt, von dem nicht nur Durchreisende, sondern ebenso die Bürger der Stadt profitieren. Allein in den Zukunftsbahnhof Renningen investiert die Bahn 700 000 Euro, etwa 500 000 fließen in die Entwicklung und Weiterentwicklung des Supermarkts.