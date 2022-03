Zughundesport in Renningen Zwei- und Vierbeiner haben Spaß

Zwei Tage lang vermittelten die Wiesen unterhalb von Start und Ziel mit jeder Menge Wohnmobilen und -wagen einen Eindruck irgendwo zwischen Campingplatz und Motorsport-Fahrerlager. „Stake out“ nennt sich das bei den Hundesportlerinnen und -sportlern. Zwei- und Vierbeiner kennen sich meist von vielen gemeinsamen Wettbewerben. „Zughundesport ist eine große Familie“, unterstreicht Melanie Steger.

Apropos Familie: Die ist auch bei ihr einschließlich der drei Hunde über das ganze Wochenende beim Schwabentrail im Einsatz. Ihr Ehemann aktiv auf der Strecke, sie unter anderem beim Packen der Finisher-Taschen mit Sponsorengeschenken für jeden Teilnehmer – Mensch und Tier. Preise oder gar Geldprämien für diejenigen, die wie Biker Niklas Mohr den Kurs in sagenhaften 8:35 Minuten bewältigten, gab es hingegen keine. „Hier geht’s um Spaß und Ehre“, unterstreicht die emsige stellvertretende Vorsitzende von Dog Sports and more.

Immer wieder klingelt ihr Telefon. Melanie Steger hat für alle Hinweise und Anfragen ein offenes Ohr. So auch für jemanden, der mit den Rennen auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun hat: Einem Landwirt in der Umgebung ist ein Kälbchen verloren gegangen, das sich möglicherweise im Bereich der Rennstrecke aufhält. „Da helfen wir gerne“, sagt Melanie Steger. Schließlich sind viele der teilnehmenden Hunde auch als Mantrailer, also Suchhunde, ausgebildet.

Schnelle Zeiten

Gespanne

Bei den Sechser-Gespannen war die Schweizerin Nadja Grether in der Addition der zwei Läufe die Schnellste. Mit ihren Hunden absolvierte sie den Kurs in 11:27,9 und 11:08,5 Minuten. Etwas mehr als zwei Minuten Rückstand hatte Claus Heusler vom Club Dogmotion Bayern. Die Konkurrenz mit vier Hunden entschied Mark Zweiger vom Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg in 9:33,0 und 9:11,1 Minuten für sich.