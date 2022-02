Zufahrt zur JVA Heimsheim Diese Ampel reagiert nicht auf Radfahrer

Die Ampel reagiert nur auf Autos

Bei der Signalanlage handelt es sich um eine Bedarfsampel. Das heißt: Sie wird erst aktiviert, wenn das System ein Fahrzeug an der Kreuzung registriert. Ansonsten bleibt die Anlage rot. Dumm nur, dass dieses System nur dafür ausgelegt ist, große Fahrzeuge wie Autos zu erkennen. „Die betreffende Ampel reagiert nicht auf Radfahrer, weil der Bedarf dafür im Jahr 1990, als die Anlage in Betrieb ging, nicht gegeben war“, erklärt Petra Hentschel, Sprecherin der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes. „Wir haben das Anliegen deshalb schon vor Jahren an das RP herangetragen“, berichtet Martin Wagner vom Heimsheimer Ordnungsamt. Die Antwort fiel wenig zufriedenstellend aus: Hier geht es nicht um den einfachen Austausch einer Magnetschleife oder Ähnliches, man müsste die komplette Anlage umbauen. Schon in Anbetracht der Pläne für das Areal wäre der Aufwand zu groß.