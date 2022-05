Nach wie vor fehlen in dem Leonberger Teilort Betreuungsplätze für die Jüngsten. Und durch das Hin und Her über die Sanierung und Umgestaltung oder den Neubau der Grundschule Warmbronn, wird sich so schnell nichts ändern. Das Gezerre hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eine Fortsetzung als weiteren Höhepunkt erlebt – es wurde nichts beschlossen. Das hat Auswirkungen, denn zum Campus in Warmbronn an der Büsnauer Straße („Am Schulberg“ ) gehört neben der Schule und dem Jugendhaus auch der Neubau einer Kindertageseinrichtung für acht Gruppen.