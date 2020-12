Dafür ist Monika Grau enttäuscht, wie nachts gegenwärtig der Platz vor dem neuen Rathaus am Belforter Platz aussieht. „Am Rathaus mit dem Vorplatz an der Stadtachse passt eine adventliche Dekoration anscheinend nicht ins Bild und ist wohl auch nicht vorgesehen“, meint die Leonbergerin. „Schade, denn wenn Ortsfremde durch Leonberg fahren, ist hier von einer Weihnachtsstimmung nichts zu spüren“, bedauert sie. Deshalb sagt Monika Grau: „Ich wünsche mir für 2021 auch einen schönen, großen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus am Belforter Platz, wie in allen Stadtteilen Leonbergs.“