Zu schnell unterwegs am Dreieck 27 000 Euro Schaden und Leichtverletzter bei Unfall

Wie die Beamten berichtet, war am Montag gegen 6.20 Uhr ein 57-Jähriger in seinem Ford aus Richtung Heilbronn kommend nach dem Engelbergtunnel auf der einspurigen Überleitung in Richtung München unterwegs. Auf der zweispurigen Überleitung aus Richtung Karlsruhe kommend war zeitgleich der 35-Jährige in seinem VW unterwegs. Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, aber in jedem Fall verbotswidrig fuhr der 35-Jährige über die Trennlinie auf die Fahrspur des 57-Jährigen, wodurch beide Wagen zusammenstießen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 27 000 Euro.