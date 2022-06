Zu Fuß in der Region Entdecken, wie schön doch die Heimat ist

Doch jeden Tag von Gerlingen aus zum Bärenschlössle wandern sei am Ende doch ein bisschen zu wenig. „50 Kilometer weiter von der eigenen Haustür entfernt kennen die meisten viele Wege und wunderschöne Ecken nicht.“ Barbara Bross-Winkler spricht da aus eigener Erfahrung. Und so war sie positiv überrascht von den Wandelpfaden in Stuttgart-Wangen oder auch, wie idyllisch es im Leudelsbachtal ist. Die Skulpturen von Karl Ulrich Nuss in Stetten und in Strümpfelbach hat sie ebenfalls für sich entdeckt. „Manchmal braucht man auch etwas neues, gerade wenn man in Zeiten von Corona viel im direkten Umfeld unterwegs war.“