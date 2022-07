Drei Tage, nachdem der Brand in einem Gebäude an der Leonberger Straße gelöscht ist, ist noch unklar, was mit dem rund 120 Jahre alten Haus geschieht. Wie ein Polizeisprecher sagt, prüfe die Versicherung derzeit, ob der Wiederaufbau wirtschaftlich ist oder ob das Gebäude abgerissen wird. Aus Sicherheitsgründen könne das Haus aber derzeit nicht betreten werden, solange die Frage der Statik nicht geklärt sei. Das italienische Restaurant im Erdgeschoss ist ebenfalls geschlossen.