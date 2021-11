Wie bereits beim Zensus 2011 kommt ein von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder entwickeltes Verfahren zum Einsatz. Um Ungenauigkeiten in der Statistik herauszurechnen, werden weniger als zehn Prozent der Bevölkerung in einem kurzen Interview befragt. Die Erhebungsbeauftragten befragen Haushalte und werden in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt.