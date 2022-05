Zensus 2022 startet am 16. Mai Eine Statistik mit weitreichenden Auswirkungen

Auch in Leonberg haben die Statistischen Ämter 600 Adressen per Zufallsprinzip ausgelost. „Die Einwohnerzahlen sind in vielen Vorschriften als maßgebliche Grundlage für Rechtsfolgen enthalten. Darunter etwa der kommunale Finanzausgleich, die Einteilung von Wahlkreisen, die Verteilung der Sitze im Bundesrat. Sogar die Berechnung der Sitze im Gemeinderat werden vom Zensus direkt beeinflusst“, sagt Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD).

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Derzeit gehen die Interviewerinnen und Interviewer die ihnen zugewiesenen Adressen ab. Dabei wird überprüft, ob die vorliegenden Informationen zu den Anschriften vor Ort auch zutreffen. Wenn das der Fall ist, werfen die Erhebungsbeauftragten das Terminankündigungsschreiben zusammen mit der rechtlichen Unterrichtung und dem Informationsflyer zum Zensus in die Briefkästen der Auskunftspflichtigen. Stichtag ist Sonntag, 15. Mai. Am 16. Mai beginnen die Haushaltsbefragungen, sie dauern voraussichtlich bis Ende Juli.

Beauftragte müssen sich ausweisen

In einem persönlichen Kontakt, der normalerweise mit Abstand an der Haustür stattfindet, nehmen die Erhebungsbeauftragten, die sich vorher ausweisen, Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum, das Geschlecht und die Staatsangehörigkeit aller Personen auf, die am 15. Mai 2022 an dieser Adresse gelebt haben.

Weitere Fragen können die Auskunftspflichtigen später selbstständig online beantworten. Dazu erhalten sie von den Erhebungsbeauftragten Online-Zugangsdaten in Form von sogenannten IDEV-Kennungen. Alternativ kann der Fragebogen auf Papier ausgefüllt werden.

Erhebungsbeauftragte fragen vor Ort

Weitere Informationen zum Zensus gibt es im Internet unter www.zensus2022.de in 15 unterschiedlichen Sprachen.

Daten sind geschützt

Keine Weitergabe

Eine gesunde Skepsis bei der Weitergabe von Daten ist sinnvoll. Beim Zensus brauchen sich die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Daten per Gesetz preisgeben müssen, aber keine Sorgen machen. Die Weitergabe der Daten an Dritte wie etwa Meldeämter, Sozialämter, das Finanzamt oder sogar die Polizei, ist nach dem Rückspielverbot gesetzlich grundsätzlich untersagt.