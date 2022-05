Zensus 2022 startet am 16. Mai 5000 Leonberger müssen Auskunft geben

In Leonberg laufen die Pläne für den Zensus 2022 nicht etwa in einem öffentlich zugänglichen Büro im Rathaus am Belforter Platz. Die Arbeit erfordert höchste Sicherheitsstandards. Daher liegt die Erhebungsstelle in einem Büro im ehemaligen Arbeitsamt in der Innenstadt. Hinein kommen nur speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Dienstantritt mit ihrer Unterschrift eine Verschwiegenheitspflicht geleistet haben.