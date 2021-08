Zensus 2022 Große Kommunen dürfen selbst zählen

Ein Beauftragter befragt 100 Personen

Erhebungsbeauftragte werden in der Haushaltebefragung und der Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt. Jede und jeder kann sich dafür bewerben, den Beauftragten wird ein Arbeitsbezirk mit etwa 100 zu erhebenden Personen in Leonberg oder in den Teilorten zugeteilt. Sie führen die Befragungen vor Ort durch, besuchen die ausgewählten Bürgerinnen und Bürger, stellen deren Existenz fest und erfassen die Daten per (Online-)Fragebogen. Für die Beteiligten besteht dabei eine Auskunftspflicht.