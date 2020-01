Zeitzeugin in Rutesheim Wie Eva Erben das KZ in Auschwitz überlebte

Wie lebt Eva Erben mit diesen Bildern, den Leichenbergen, die achtlos wie Abfall dalagen, der Enge in den Baracken, wo kein Platz zum Schlafen war, den ständigen Selektionen durch den „KZ“-Arzt Dr. Mengele, der die Häftlinge zu allen Tag- und Nachtzeiten antreten ließ, und dem unendlichen Warten auf das, was da kam? „Meine Mutter blieb immer optimistisch und hat versucht, unsere Gedanken auf die Zukunft zu lenken.“ Das hat Eva geholfen. „Das ist für mich wahres Heldentum. Den Mut nicht zu verlieren, trotz allem nach vorne zu schauen und auch anderen damit Mut zu machen.“ Doch Eva Erben sagt auch: „Wer das überstanden hat, dessen Seele war nicht dort.“ Ihre Seele hat an einem anderen Ort, tief in ihr drin, überdauert.

Das Klicken der Revolver

Als vor genau 75 Jahren am 27. Januar 1945 die Rote Armee das Lager Auschwitz befreite, wurde das Lager Groß-Rosen, in das Eva verlegt worden war, um Schützengräben auszuheben, blitzartig evakuiert: „In nur 20 Minuten hat die Wehrmacht das Lager geräumt und 1000 Frauen auf einen Todesmarsch geschickt.“ 30, 40 Kilometer seien sie täglich gelaufen, bei Minusgraden, ohne warme Kleidung, immer hungrig, kahlköpfig, verlaust und dreckig. Wer nicht mehr konnte, wurde erschossen. „Das Klicken der Revolver höre ich heute noch“, sagt Eva Erben. Immer noch erzählt sie ruhig und sachlich.

Dem Marsch ist sie durch einen unglaublichen Glücksfall entkommen, doch nur, um zwei Wehrmachtssoldaten in die Arme zu laufen. Der eine wollte sie ohne viel Federlesens erschießen, doch der andere meinte lapidar: „Spar dir die Kugel, die krepiert von alleine.“ Eva war 15 Jahre alt und wog noch 28 Kilo. Tschechische Bauern fanden und retteten sie. Sie überlebte.

1949 wanderte sie mit ihrem Mann Peter nach Israel aus. Über ihr Leben unter der nationalsozialistischen Herrschaft sprach sie, wie viele ihrer Leidensgenossen, nie: „Man hat alles verdrängt, man konnte mit den Erinnerungen nicht leben. Manche Dinge sind zu schrecklich, um sie zu erzählen, auch heute noch.“ Bis sie fast 40 Jahre später von der Lehrerin ihres damals zehnjährigen Enkels gebeten wurde, der Klasse davon zu erzählen.

Die Schüler sind nach Eva Erbens Erzählung ruhig, sie müssen das Gehörte erst verdauen und stellen fast keine Fragen. Das wird später kommen.

Antisemitismus heute

Der Antisemitismus in Deutschland wächst. Das spürt auch Katja Bühler vom Deutschen Zweig des ICEJ, die Eva Erben bei den Schulbesuchen begleitet: „Wir bekommen immer häufiger E-Mails mit antisemitischen Botschaften“, erzählt sie. Dagegen etwas zu tun, ist ein Motor, der Eva Erben antreibt. Seit 25 Jahren besucht sie Schulen in Deutschland und erzählt aus ihrem Leben, und noch immer schläft sie vor jeder Reise viele Nächte schlecht. Ihre Geschichte hat sie aufgeschrieben, das Buch bekommen die Schüler in Rutesheim zum Abschluss vom ICEJ geschenkt. Als Schlusswort gibt Eva Erben ihnen mit auf den Weg, was sie gelernt hat: „Wohin du geboren bist, ist Schicksal. Aber was du daraus machst, liegt in deinen Händen.“