Das Besondere an den Stücken im Archiv im Seedammcenter ist, dass sie aus privaten Nachlässen stammen, die es für gewöhnlich nicht bis in staatliche Archive schaffen. „Für die gesellschaftsbezogene Familienforschung sind aber gerade diese Dokumente besonders wichtig“, findet das Team der Zeller-Stiftung.

Ein Adelsbrief aus dem Jahr 1761

Da ist zum Beispiel Georg Michael Schlümbach, der sich als württembergischer Hofrat verdient gemacht und unter Kaiserin Maria Theresia 1761 sogar in den Reichsadelsstand erhoben wurde. Der Adelsbrief geriet im Lauf der Zeit in Vergessenheit – bis sich eines Tages die inzwischen 90-jährige Enkelin eines zwischenzeitlich in die USA ausgewanderten Nachfahren im Archiv für Familienforschung in Leonberg meldete, ob Interesse an dem Adelsbrief bestünde. So gelangte das Schriftstück nach mehr als 250 Jahren von Ohio zurück in die württembergische Heimat nach Leonberg.