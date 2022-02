Zeichen gegen Krieg in Ukraine Im Altkreis läuten Glocken für den Frieden

Renningen/Gerlingen - Aufgrund der Ereignisse in der Ukraine lädt die katholische Kirche in Renningen alle Mitbürger zu einem Friedensgebet auf den Platz vor der Mediathek (Jahnstraße) ein. Dazu wird das dort aufgebaute Glockenspiel erklingen. Der Termin ist am Sonntag, 27. Februar, um 17.30 Uhr.