Zehn Jahre Kidz in Leonberg Wichtige Hilfe für Kinder und Jugendliche

Nach zwei Jahren endet die Betreuung

Es gibt auch Mittagessen und besonders wichtig: Die Kinder und Jugendlichen nehmen oft zum ersten Mal an einem geregelten Tagesablauf teil – für viele etwas völlig Neues. Was den meisten Spaß macht: Es wird viel gemeinsam unternommen.

Funktionieren kann die Betreuung nur, wenn auch die Eltern mitmachen und davon überzeugt sind. Etwa alle sechs Wochen gibt es ein Elterngespräch, die Eltern hospitieren im Kidz. Das Credo: Es kann sich nur etwas ändern, wenn sich in den Familien was ändert. Durchschnittlich zwei Jahre bleiben die Kinder und Jugendliche in der Kidz-Betreuung. Dann ist es an den Familien, einen Weg zu finden, wie sie selbst zurechtkommen.

Kein Ersatzdomizil für Jugendwohngruppe

„Es ist ein Haus für Kinder und ihre Eltern, in dem mit viel Herzblut gute Arbeit geleistet wird“, ist Hans Artschwager, der Waldhaus-Geschäftsführer, voll des Lobes. In das schließt er auch Helmut Noë ein, den ehemaligen Leonberger Ersten Bürgermeister, der sich dafür eingesetzt hat, dass das Gebäude des einstigen Kreisvermessungsamtes der Jugendarbeit zugute kommt.

Dabei bedauert Artschwager, dass das Waldhaus den Eichenhof in Eltingen aufgeben muss, der von der Jugendhilfe als Außenwohngruppe genutzt wird, um Jungen und Mädchen ab einem Alter von zehn Jahren ein neues, verlässliches Zuhause zu bieten. Eine Immobilie in Leonberg war bisher nicht zu finden.

Der Bedarf an Jugendhilfe ist groß

„Das Kidz ist eine Perle der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis, alles passt, das Team, das Gebäude, die Umgebung“, sagt Wolfgang Trede, der Leiter des Kreisjugendamtes. Hier werde ein gutes zweites Zuhause für die Kinder geboten, das auch von den Eltern mitgetragen wird. Die Arbeit hier, wie das dreijährige Beteiligungsprojekt, das die Kinder und Eltern zu mehr aktiver Beteiligung am Hilfeprozess animieren soll, habe Vorbildcharakter und Strahlkraft in die Jugendarbeit im gesamten Landkreis, erläuterte Trede. „Der Bedarf ist groß und wir überlegen, etwas zu ergänzen, aber es darf nicht so groß werden, dass es unübersichtlich wird“, wirft Trede einen Blick in die Zukunft.