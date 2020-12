Zahlenspiele im Corona-Sportjahr Zwei Spitzenreiter und ein Top-Scorer

75 Punkte in drei Spielen

Jochen Mikait wollte schon in der vergangenen Saison mit dem SV Leonberg/Eltingen von der Basketball-Landes- in die Oberliga aufsteigen. Nach 18 Spieltagen kam der Corona-bedingte Abbruch. Den Sprung in die höhere Klasse schaffte dann der Tabellenführende BV Hellas Esslingen, der punktgleiche SV Leonberg/Eltingen als Tabellenzweiter verpasste – trotz schriftlicher Proteste beim Verband – um ein Haar sein Ziel. Ein kleiner Trost für den 35-jährigen Mikait: Mit insgesamt 433 erzielten Punkten stand der Centerspieler in der Liste der besten Werfer ganz oben. In der aktuellen Landesliga-Saison 2020/21, die im November abgebrochen wurde, hat der SV Leonberg/Eltingen bislang drei Spiele bestritten. Ein Blick auf die Liste der Top-Scorer zeigt: Jochen Mikait ist, was die Punkteausbeute betrifft, wieder ganz vorne dabei. 75 Punkte hat er allein in diesen drei Spielen beigesteuert und nimmt damit aktuell den sechsten Rang ein – Luft nach oben ist eindeutig da. Die Liste führt derzeit Clifford Crouch von der SpVgg Möhringen II an, der in vier Partien 98 Punkte erzielt hat.