Zahlenspiele im Corona-Sportjahr Zahlen und Fakten im Amateursport – trotz Corona

Fünf gefeuerte Trainer

Gerade einmal zweieinhalb Monate jung war die Saison in der Fußball-Verbandsliga, der zwölfte Spieltag absolviert, als ab November nichts mehr ging. Alles bis auf weiteres abgesagt. Brisant ist die aus der Corona-Krise entstandene Sondersituation in der aktuellen Runde 2020/2021: die Zahl der direkten Absteiger ist – je nachdem, wie und ob überhaupt weitergespielt werden kann – mit mindestens sechs Mannschaften außergewöhnlich hoch. Da ist eine gewisse Nervosität bei den Verantwortlichen der Clubs zu spüren, die nicht optimal in die Saison gestartet sind. Auch die Auswirkungen sind eindeutig sichtbar: an der aktuellen Zahl der Trainerentlassungen, die es in dieser Höhe zu diesem Zeitpunkt der Runde vermutlich so auch noch nicht gab. Der erste, der gehen musste, war Benjamin Bilger. Dessen Amtsende bei der TSG Hofherrnweiler ist auf den 4. September datiert. Ende September folgte die Entlassung von Jens Eng bei der SKV Rutesheim (sein Nachfolger interimsweise wurde der Ex-Trainer Rolf Kramer). Giuseppe Greco verlor Mitte Oktober seinen Job beim SV Fellbach, Anfang November trennte sich der TSV Heimerdingen von Jens Härter. Hier übernahm der bisherige Co-Trainer Daniel Riffert. Der fünfte in dieser illustren Runde ist schließlich Michael Konietzny, der beim VfL Pfullingen zuletzt keine Erfolgserlebnisse hatte.