Zäsur bei der LKZ Ein Menschenfreund mit viel Humor

Kleinigkeiten bilden das wahre Leben ab

Nicht nur die vermeintlich großen Sachen sind wichtig, lautete in all den Jahren sein Credo. Gerade die vermeintlichen Kleinigkeiten bilden das wahre Leben ab, das doch ganz besonders in die Zeitung gehört. Kein Wunder, dass Einholz unsere Seite „Schaukasten“ betreut hat, das Forum für Vereine und andere engagierte Menschen.

Bemerkenswert war und ist die Affinität unseres Redakteurs zu Rutesheim. Der jungen Stadt hat er sich in den vergangenen Jahren ganz besonders gewidmet. Vielleicht auch, weil hier die meisten Themen im Konsens gelöst werden, ein von ihm geschätzter Ansatz, der zusehends aus der Mode kommt.

Ehrentitel Mr History

Sein ganz großes Steckenpferd ist aber die Geschichte. Geht es um Ereignisse aus vergangenen Zeiten, ist Arnold Einholz immer zur Stelle gewesen. Plastisch beschrieb er die Entwicklung der Städte und Gemeinden rund um Leonberg, anekdotenreich und faktensicher. Nicht umsonst hat er nicht nur intern den Ehrentitel „Mr History“.

Für das Zusammenleben in der Redaktion war er immens wichtig. Er nahm unseren Autoren-Nachwuchs väterlich an die Hand, kommentierte so manche Aufgeregtheit mit hintersinnigem Lächeln und gab dem Chef auf elegante Weise allerlei Hinweise oder erheiterte ihn, wenn ihm nicht gerade zum Lachen zumute war.

Ideell für immer ein Teil des Teams

In den vergangenen Wochen, in denen er seinen Resturlaub abfeierte, merkten die Leserinnen und Leser, dass sein Name plötzlich nicht mehr in der Zeitung stand. Die Frage, was denn mit dem Herrn Einholz sei, erreichte uns immer öfter.

Die Antwort: Offiziell ist er seit diesem Freitag weg, ideell wird „Arno“ allerdings immer ein Teil unseres Teams bleiben. Und nach einer gewissen Pause will er auch wieder schreiben.