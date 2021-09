Yves Volte aus Renningen Er hat ein Gefühl für den Gasfuß

Da Yves das Zeittraining verpasst hatte, musste er vom Ende des Feldes starten. Doch bereits in der zweiten Runde setzte er sich an die Spitze und gewann das Rennen souverän. In dreieinhalb Jahren in Ungarn holte der Weil der Städter zwei Kartmeisterschaften. Als die Familie berufsbedingt nach China weiterzog, nutzte Yves Volte diese Möglichkeit, in den Formelsport einzusteigen.