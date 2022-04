Yakari-Show in Leonberg Das Reiterstadion wird zur Prärie

Es wird gespielt, jongliert und galoppiert

Das rüttelt aber nicht an der Begeisterung, die die beiden für ihre Kunst haben: „Ich liebe die Pferde“, erzählt Claudia. Für die Show hat sie Reiten gelernt, und zeigt in der rund zweistündigen Aufführung auch ihre Schauspiel- und Jonglierkünste. Ihre Rolle, der Indianerjunge Yakari, trifft während der Show den zunächst widerspenstigen Kleinen Donner. Beide werden, nach so einigen Annäherungsversuchen, schließlich enge Freunde und vertraute Gefährten. Deshalb ist das Ende der Show auch Claudias Lieblingsteil – weil sie dann auf dem Pferd richtig durch die Manege reiten kann.