Wunschbaum im Leo-Center Eine kleine Freude zu Weihnachten

Und da springt der Leonberger Kinderschutzbund ein. Schon seit Jahren steht in der Vorweihnachtszeit im Leo-Center der Wunschbaum, an dem die Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien hängen. Bürgerinnen und Bürger, die helfen möchten, können sich einen Zettel vom Baum pflücken und den Wunsch erfüllen. Der Baum am Freitag/Samstag, 26./27. November, und am Freitag/Samstag 3./4. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr im Leo-Center.