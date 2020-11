Wunschbaum im Leo-Center Bisweilen muss man den Wunsch erst googeln

Wünsche von bedürftigen Familien

Mehr als 80 solche und andere Wünsche hängen insgesamt an dem großen Weihnachts-Wunschbaum. Der Kinderschutzbund hatte wie in jedem Jahr die Wünsche von bedürftigen Familien entgegengenommen. Normalerweise sind es um die 200 Wünsche die eingehen, in diesem Jahr wurden Corona-bedingt nur die Familien kontaktiert, die auch vom Kinderschutzbund direkt betreut werden. So hängen etwas weniger Zettel am Baum. Davon sind aber bereits in den ersten Stunden nach Start der Aktion im Obergeschoss des Leo-Centers viele Karten mitgenommen worden. Vor allem Familien mit Kindern kommen, um anderen Kindern einen Herzenswunsch zu erfüllen.