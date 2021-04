Württembergischer Handballverband Die Qualifikation im Jugendhandball ist abgesagt

Ein Jahr Ausbildung fehlt

„Es steht alles noch in den Sternen“, sagt Heiko Schöck, verantwortlich für den männlichen Jugendbereich beim SV Leonberg/Eltingen. Er hätte sich vorstellen können, mit der A-Jugend, deren Trainer er auch ist, in der neuen Runde auf Verbandsebene zu spielen. Nun muss abgewartet werden, was die Einteilung ergibt. In dieser Saison reichte es mit den A-Jugendlichen lediglich für eine Punktbegegnung in Böblingen, danach war Schluss. Die männliche B-Jugend ist gar nicht zum Zug gekommen. Fehlende Spielpraxis, kaum Trainingsmöglichkeiten: „Da fehlt uns ein Jahr Ausbildung“, sagt Heiko Schöck.