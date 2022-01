Lob besonders für Corona-Ausgabe

Staatssekretär Volker Schebesta war in der anberaumten Videokonferenz ebenfalls voll des Lobes über die Arbeit der Merklinger Redaktion, die vorwiegend mit Schülerinnen und Schülern aus Klasse 10 besetzt ist. Neben der Themenauswahl und dem klaren Layout gefielen auch die humorvollen Zwischentöne in dem einen oder anderen Artikel, trotz der „schweren Kost“, die mit der Corona- Frage verbunden ist. Treffend antwortete ihm dann auch Redakteurin Valjeta Qaka: „Mit etwas Humor war die Situation ja auch viel besser zu ertragen! Schwer genug war es auch so schon.“