Würmtalschule Merklingen „Bumerang“ ist erneut auf Platz eins

Weil der Stadt - Die Schülerzeitung „Bumerang“ der Würmtalschule in Merklingen hat erneut den ersten Platz in ihrer Kategorie beim Schülerzeitschriftenwettbewerb Baden-Württemberg belegt. 70 Redaktionen hatten sich beworben, drei je Schulart wurden schließlich zur Preisverleihung ins Kultusministerium nach Stuttgart eingeladen. Die Jury lobte vor allem die Bumerang-Ausgabe mit dem Titelthema Lifestyle, die auch einen umfassenden Einblick in das Schulleben der Merklinger Grund- und Werkrealschule bot. Allenfalls etwas mehr Farbe im Innenteil, so die Rückmeldung der Jury, könnte der Bumerang noch vertragen – alles allerdings eine Frage des Geldes, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Seit der Währungsumstellung wird die Schülerzeitung für unveränderte zwei Euro verkauft, die Produktionskosten liegen deutlich höher.