WTG Heckengäu Turner legen eine Aufstiegspause ein

Teure Anschaffungen

So wie die Turner an und mit den Aufgaben in der jeweils höheren Liga gewachsen sind – Christian Marques beispielsweise ist seit der WTG-Gründung dabei – so ist auch der Verein mitgewachsen. Um Heimwettkämpfe in der 3. Liga austragen zu können, musste kräftig investiert werden. Nachdem bereits für den Sprung und das Reck Niedersprungmatten für rund 15 000 Euro angeschafft worden sind, war der gleiche Betrag für ein Ringe-Gerüst und den Barren fällig, jeweils mit Mattensatz. Zuletzt mussten 40 000 Euro für die Anschaffung einer 14 mal 14 Meter großen Bodenfläche gestemmt werden. Das gelang unter anderem mithilfe von Sponsoren.

Was bleibt, ist das Hallenproblem. „Wir müssen unsere Geräte immer auf- und abbauen. Um uns langfristig zu etablieren, bräuchten wir andere Trainingsbedingungen“, sagt Wayne Jaeschky. Die Hoffnungen ruhen auf dem in diesem Jahr endgültig beschlossenen Bau der Riedwiesensporthalle, in der auch eine Geräteturnhalle vorgesehen ist. Der Abschluss des 13,5-Millionen-Euro-Bauprojekts ist für 2024 geplant. Zumindest solange müssen Turner und Verantwortliche aber mit den jetzigen Gegebenheiten klarkommen. Aber das ist der WTG Heckengäu bislang ja auch ganz gut gelungen.

Der Weg in die 3. Bundesliga

2011

Die SpVgg Renningen und der TSV Gärtringen machen gemeinsame Sache und gründen die Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft (WTG) Heckengäu.

2012

Die Gemeinschaftsriege schafft auf Anhieb den Aufstieg von der Kreis- in die Bezirksliga.

2013

Die WTG bekommt Zuwachs. Die damalige TSG Leonberg wird aufgenommen. In der Bezirksliga steht wie auch im folgenden Jahr am Ende Platz vier zu Buche.

2015

Die WTG Heckengäu feiert einen Doppelaufstieg. Für die erste Mannschaft geht’s rauf in die Landesliga, die zweite Mannschaft folgt in die Bezirksliga.

2016

Der Durchmarsch in die Verbandsliga gelingt.

2017

Der Weg der ersten Mannschaft führt direkt in die Oberliga.

2018

Der Unterbau rückt nach. Die WTG Heckengäu II steigt in die Landesliga auf, die dritte Mannschaft in die Bezirksliga. Das Oberligateam belegt Platz drei.

2019

Der VfL Herrenberg wird in den Kreis der Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft aufgenommen. Als Oberligazweiter geht’s rauf in die 3. Bundesliga. Die Zweite turnt in der nächsten Saison in der Verbandsliga.

2021

Nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2020 wird die erste Mannschaft in der 3. Bundesliga Zweiter und qualifiziert sich für den Aufstiegswettkampf zur 2. Liga. In Pfuhl scheitert die WTG Heckengäu nur knapp.