WTG Heckengäu Bundesligaauftakt in heimischer Halle

Ohne ausländischen Turner

Die WTG legt das Hauptaugenmerk auf Stabilität und Sicherheit und möchte sich an der oberen Tabellenhälfte orientieren. Einen ausländischen Turner, der für einzelne Wettkämpfe verpflichtet werden kann, wird die Gemeinschaftsriege nicht einsetzen. Dafür trifft die WTG voraussichtlich bei einigen ihrer Gegner auf hochkarätige Verstärkung aus dem Ausland, was die Spannung zusätzlich erhöhen dürfte.

Beim WTG-Kader, der aus zehn Turnern besteht, gibt es im Vergleich zum zurückliegenden Jahr nur kleine Veränderungen. Lars Herbstritt pausiert zunächst, dafür rückt Simon Eitel in den Stammkader, dem außerdem Peter Knemeyer, Adrian Dudev, Jan Griesmeier, Philipp Lutz, Lovis Spiess, Niccolo Spiess, Manu Tschur, Nick Ackermann und Christian Marques angehören. Auf die Meldung von Ersatzathleten wird verzichtet, weil die einzelnen Mannschaftsmitglieder turnerisch sehr flexibel sind.

Renningen -

Vier Heimkämpfe für die WTG Heckengäu

Zusammenschluss

Die WTG Heckengäu ist eine Gemeinschaftsriege von SpVgg Renningen, SV Leonberg/Eltingen und VfL Herrenberg, die am Ligabetrieb der Deutschen Turnliga (3. Bundesliga) und des Schwäbischen Turnerbundes (Verbandsliga und Bezirksliga) teilnimmt.

Wettkämpfe

In der 3. Liga trifft die WTG zu Hause in Renningen auf die beiden badischen Teams aus Bühl (11. September, 16 Uhr) und Grötzingen (25. September, 16 Uhr). In den beiden weiteren Heimpartien geht es gegen den TSV Unterföhring (9. Oktober, 16 Uhr) und MTV Ludwigsburg (23. Oktober, 18 Uhr). Auswärts muss die Gemeinschaftsriege bei der TSG in Backnang (18. September) und bei der TG Wangen-Eisenharz im Allgäu (2. Oktober) an die Geräte.