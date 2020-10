WTG Heckengäu An die Geräte: Premiere in der 3. Liga

Im Vergleich zum Aufstiegswettkampf gibt es keinen Abgang zu verzeichnen. Kapitän Nick Ackermann (23, Gärtringen), bildet zusammen mit den Renninger Brüdern Lovis (23) und Niccolo (18) Spiess, dem 21-jährigen Barrenass Philipp Lutz, den Pauschenpferdspezialisten Lars Herbstritt (26), Jan Griesmeier (20) und Peter Knemeyer (25), sowie dem jungen Allrounder Adrian Dudev (17) und dem 22-jährigen Christian Marques aus Renningen, ein leistungsfähiges Kernteam.

„Wir sind sehr stolz“

Komplettiert wird der Kader durch die Routiniers Simon Eitel (25, Gärtringen), Tobias Weckerle (27, Gärtringen) und Luis Weiß (22, Renningen). Zur Saisonmitte wird auch der 23-jährige Lukas Unger wieder mitmischen, der derzeit studienbedingt passen muss.

„Wir sind sehr stolz, erstmalig in unserer noch jungen Geschichte, in der 3. Bundesliga an den Start gehen zu können“, sagt Jaeschky. Bedingt durch die Pandemievorgaben wird die Saison jedoch ganz anders verlaufen als geplant, worüber man in der Gemeinschaftsriege aber nicht traurig sein dürfte. Die Verantwortlichen der DTL haben entschieden, dass es in diesem Jahr keinen Absteiger geben wird. „Wir können also ohne Druck turnen und deutlich entspannter versuchen, im Oberhaus des deutschen Turnens Fuß zu fassen“, formuliert Jaeschky das Saisonziel.

Die 3. Bundesliga Süd wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. Jede Mannschaft hat drei Duelle. Aus den daraus resultierenden Tabellen folgen Überkreuzwettkämpfe. Der Erste der Gruppe A misst sich mit dem Zweiten der Gruppe B und andersherum. Dies ergibt dann die Gesamttabelle der 3. Bundesliga Süd.

Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Konkurrenz sind derzeit kaum möglich. „Der mögliche Einsatz von ausländischen Turnern aufseiten der Gegner oder der weitere Verlauf der Pandemie könnte für Überraschungen sorgen“, mutmaßt Jaeschky.

Foto: Georg Hrivatakis

Wer die Auftritte der WTG Heckengäu live verfolgen will, der muss auf jeden Fall reisen. Einen Heimwettkampf wird es in dieser Saison nicht geben. „Das können wir nicht finanzieren“, begründet Wayne Jaeschky, warum die WTG ihren Kampf gegen den TSV Grötzingen an diesem Wochenende in Bühl austrägt. Noch hat der Verein keine eigene Bodenfläche. Ein vierstelliger Betrag wäre nötig, um diese auszuleihen. Diese Ausgabe würde sich aber nur rechnen, wenn die WTG Heckengäu mehrere Heimwettkämpfe in der Saison gehabt hätte. „Wir können uns als kleiner Verein nicht leisten, deswegen ein Minus zu machen“, sagt der sportliche Leiter. In Bühl sind derzeit 250 Zuschauer erlaubt. Eine Anmeldung vorab über die Internetseite der WTG wird erbeten.