Wolftechnik in Weil der Stadt Dieses Unternehmen ist klimaneutral

Hinzu kommt, dass Wolftechnik, das Filtersysteme etwa für die Lebensmittel-, Chemie- und Medizinindustrie herstellt, sich mit den hauseigenen Filtern immer wieder an Forschungsprojekten beteiligt. Beispielsweise „Cleanup Danube“, bei dem Professor Andreas Fath die Donau durchschwimmen will, um auf die Verschmutzung des Flusses aufmerksam zu machen.

Geht da noch mehr?

Luft nach oben gibt es aber trotzdem noch, das weiß auch Krause. So wären einige Mitarbeiter viel im Außendienst unterwegs. „Und wir fahren alle Diesel.“ Beim Blick auf die Kundenliste von Wolftechnik fallen hin und wieder Unternehmen auf, die nicht gerade für klima- und sozialfreundliches Handeln bekannt sind – Nestlé etwa. Natürlich müsse man auch „im Kundenbereich schauen“, bestätigt Krause. „Vielleicht können wir da auch etwas bewirken. Wenn wir Partner werden, haben wir Einfluss.“ Langfristig, das glaubt Krause, hätten solche Unternehmen sowieso keine Chance, wenn sie ihr Handeln nicht verändern würden.

Und noch etwas will der Geschäftsführer künftig besser machen – denn der Standort in Weil der Stadt ist zwar klimaneutral, das ganze Unternehmen inklusive der Handelswege und Warenbewegung aber nicht. Ein großer Teil der Produktion von Wolftechnik spielt sich nach wie vor im Ausland ab, Teile kommen aus China, in den USA wird hergestellt. „Das geht nicht“, betont Krause. Deshalb habe Wolftechnik jetzt angefangen, auch Produzenten zu akquirieren, die näher an Deutschland liegen.

Kann die Stadt daraus lernen?

Dass Wolftechnik für die Region ein Vorbild sein kann, das wird beim Rundgang durch die Räumlichkeiten mehrfach betont: „Wir haben im Kreis auch Hidden Champions“, sagt der Gemeinderat und Abgeordneter des Landtages, Hans Dieter Scheerer, beim Besuch vor Ort. „Das muss man unterstützen.“ Auch der Erste Beigeordnete Jürgen Katz lobt das Unternehmen: „Das ist in Weil der Stadt ein Leuchtturmprojekt.“

Klimaneutralität ist laut Katz auch großes Thema im Rathaus. „Wir gucken schon auch, dass unser Fußabdruck grüner wird.“ Ein erster Schritt in die richtige Richtung sei etwa die Gründung der Energie Weil der Stadt (EnWdS). Damit wolle man die Energiewende mitbestimmen und vor Ort gestalten. Angeboten werden bei er EnWdS bereits ausschließlich Öko-Strom und -Gas. „Das Ziel muss es sein, möglichst viel Energie hier vor Ort zu erzeugen.“ Dafür bereite man aktuell ein Programm vor, mit dem in Zukunft mehr Weiler Dächer – auch städtische – mit Fotovoltaik-Anlagen ausgestattet werden sollen. Katz schätzt, dass es damit im nächsten halben Jahr weitergeht.

Dass einzelne Unternehmen wie Wolftechnik in Sachen Klimaneutralität zu Vorreitern in der Region werden, ist eine gute Entwicklung – aber kann auch eine Stadtverwaltung daraus lernen? „Ja“, sagt der Erste Beigeordnete. „Wie schnell man mit Entschlossenheit und kürzeren Wegen zum Ziel kommt.“ Eine Stadt sei immer an viele Sachzwänge und Abläufe gebunden, weiß er. „Aber wir können lernen, mit der entsprechenden Konsequenz zu handeln.“