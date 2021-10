Leonberg - Ein oder mehrere Unbekannte haben am Wochenende in der Nähe des Aldi-Markts in der Straße Schweizermühle ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, lösten sie unter anderem die Bremse eines dort abgestellten Lastwagenanhängers. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.