Wohnungsnot im Kreis Leerstand auf dem Prüfstand

Böblingen - An Zahlen zu leer stehenden Wohnungen ist schwer zu kommen. Die Stadt Herrenberg beispielsweise kann weder eine konkrete Zahl an Leerständen noch eine Leerstandsquote nennen. „Die bisher erhobenen Daten wurden noch nicht aufbereitet und plausibilisiert, so dass sie sich für eine Herausgabe und Veröffentlichung leider nicht eignen“, sagt Birgit Hamm von der Pressestelle.