Wohnungsknappheit am Engelberg Soll Leonberg selbst bauen?

„Die Stadt hat eigene Grundstücke zum Bebauen. Man muss das wollen oder nicht“, meinte Gitte Hutter (Linke) auch mit Blick auf die Vorhaben Berliner Straße und Unterer Schützenrain. „Das sind alles Dinge, die wir angehen müssen. Aber egal, was wir machen, es wird kosten“, sagte Jutta Metz (Freie Wähler).

Streitfall Berliner Straße

„Lassen Sie uns doch die Berliner Straße zum Modell machen. Was würde es uns kosten, dort selber zu bauen? Und was würde uns das in 20 oder 30 Jahren zurück in die eigenen Kassen spülen?“, schlug Ronald Ziegler vor. Auf dem Gelände am Stadtparkrand sollen Mehrfamilienhäuser entstehen mit 25 Prozent bezahlbarem Wohnraum. OB Cohn hatte sich für einen Investor eingesetzt, der dort ein hochpreisiges Segment etablieren will. Christiane Hug-von Lieven (SPD) sprach sich dafür aus, nochmals nach Ideen zu suchen, wie sich bezahlbarer Wohnraum an der Berliner Straße und am Unteren Schützenrain am besten umsetzen lassen.

Am Ende blieb es bei einer Generaldebatte, in der es noch weitere Vorschläge gab: Etwa zu verhindern, dass Wohnungen auf Plattformen wie „Airbnb“ angeboten werden, Vermieter zu zwingen, leer stehende Wohnungen zu vermieten, Eigentümer von unbebauten Grundstücken dazu zu bringen, zu bauen oder zu verkaufen. Die Grundlage für zukünftige Entscheidungen ist jetzt erst einmal geschaffen. Die Arbeit kann nun weiter gehen.

Begriffe: Was ist sozial und was ist bezahlbar?

Sozialwohnungen



Definitionen hierzu beziehen sich auf neu gebaute Mietwohnungen. Für die hat Leonberg eine Bindung von 30 Jahren festgelegt, in denen die Wohnung nur an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden darf. Das zuständige Amt macht dem Vermieter dazu anhand von Priorisierungslisten drei Vorschläge, aus denen der Vermieter auswählen kann. Dies vereinbart die Stadt vertraglich mit dem jeweiligen Investor. Nach dem neuen Landeswohnbaugesetz dürfen Sozialwohnungen maximal 30 Prozent oder höchstens zehn Wohnungen anteilig am geförderten Wohnraum ausmachen.

Bezahlbarer Wohnraum



Für Neubauprojekte hat der Gemeinderat in seiner kommunalen Wohnraumstrategie festgelegt, dass 25 Prozent bezahlbarer Wohnraum sein müssen. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass von der ortsüblichen Miete 20 Prozent abgezogen werden, die die Stadt übernimmt. Im kommenden Jahr sind hierfür 100 000 Euro im Haushalt vorgesehen. Diese Wohnungen sind für so genannte Schwellenhaushalte vorgesehen, also für Menschen mit geringem Einkommen. Gerechnet wird hier mit den Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein, auf die je Erwachsenem 500 Euro und je Kind 250 aufgeschlagen werden. Über die Vergabe soll künftig eine Vergabekommission entscheiden, der der OB, der Leiter der sozialen Dienste sowie die Leiterin der kaufmännischen Abteilung im Gebäudemanagement angehören.

Günstiges Eigentum



Junge Familien und Alleinerziehende mit Kind mit einem geringen Einkommen sollen durch ein Förderprogramm der L-Bank günstiger Wohneigentum kaufen können oder äquivalent aus-, umbauen oder sanieren können. Dies kann die Kommune finanziell ebenfalls unterstützen. Der Eigenanteil ist aber recht hoch, die Darlehenshöhe gedeckelt.

Gesetzesänderung



Durch das neue Wohnungsbau-Gesetz in Baden-Württemberg können Kommunen jetzt selbst sozialen Wohnraum schaffen, sofern sie Eigentümer sind und die Bindung als Sozialwohnung 40 Jahre dauert.