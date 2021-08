Wohnraum in Leonberg Stadt rechnet mit 50 000 Einwohnern

Aktuell stagniert die Einwohnerzahl in Leonberg etwas (48 751), obwohl die Stadtverwaltung in vielen Gebieten Bauvorhaben voranbringt. Dieses Phänomen ist aber nicht nur in Leonberg zu beobachten. Auch in der Landeshauptstadt Stuttgart etwa stagnieren die Zahlen trotz vieler Neubauten. „Die Stadtverwaltung geht jedoch davon aus, dass auch und vor allem wegen der geplanten neuen Wohngebiete die 50 000-Einwohner-Marke geknackt wird“, sagt der Pressesprecher der Stadt, Sebastian Küster.