Wohnen in Weil der Stadt Neue Höchstmiete für Sozialwohnungen

Neue Berechnung mit neuem Mietenspiegel

Damit die Mieten entsprechend des Sinnes einer sozialen Wohnraumförderung auch angemessen bleiben, gibt es in den Kommunen Baden-Württembergs seit vielen Jahren eine Mietobergrenze, die mindestens zehn Prozent unter den ortsüblichen Mieten liegen muss. In Weil der Stadt orientierte sich dieser Wert lange am Mietspiegel Leonbergs, einen eigenen Mietspiegel gab es nicht. Bis vor wenigen Monaten: Seit dem 1. Juli gilt für die Keplerstadt ein neuer, qualifizierter Mietspiegel.