Wohnen in Renningen „Poldi“: Parteien lassen kein gutes Haar aneinander

Renningen - Die Wohnungssuche von Lieselotte Angelike und ihrem Sohn geht weiter. Die Renninger hatten sich an unsere Zeitung gewandt, da sie keine geeignete Wohnung finden, in die sie den mittlerweile 15 Jahre alten Rottweiler Poldi mitnehmen können, da Hunde in vielen Wohnungen nicht erlaubt sind und der Hunde-Senior nicht mehr gut zu Fuß ist. Auch gegen ihren ehemaligen Vermieter haben beide schwere Vorwürfe erhoben, da er sich in dem Haus um kaum etwas gekümmert habe. Gegen diese Vorwürfe wehrt sich der vormalige Vermieter jetzt gegenüber unserer Zeitung. Als „Mietnomaden“ und „Pack“ bezeichnet er die Familie.