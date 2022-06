Wohnen in Korntal Investor legt Pläne für neues Baugebiet vor

Zwischen den Häusern sind „großzügige Bewegungsflächen“ vorgesehen. Rund um den Marktplatz, der laut dem Konzept zentral liegt, ist Platz für eine Kita, für einen Veranstaltungsraum etwa für Kultur, für eine Multifunktionsfläche und Gastronomie. Ebenfalls geplant sind Nahversorger wie ein Bäcker. All das sind auch Wünsche und Ideen, die die Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle äußerten – und die Wilfried Viernstein berücksichtigen will.

Je näher die Wohngebäude an der Bahnlinie stehen, desto höher sind sie

In den Wohngebäuden, sagte er, sind „hochwertige Wohnungen in verschiedenen Größen“ angedacht. Auf konkrete Zahlen wollte er sich nicht festlegen, die Gebäude hätten oberirdisch jedoch zwischen zwei und sechs bis sieben Geschosse. Je näher sie an der Bahnlinie stehen, desto höher sind sie, wegen des Lärm- und Schallschutzes. Geplant ist nur Mehrgeschossbau, es gibt also weder Einfamilien- noch Reihenhäuser.

Dafür bezahlbaren Wohnraum, betonte Bürgermeister Wolf – was auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist, wie der Blick auf die Pinnwände zeigte. Um jenen zu schaffen, hatte der Gemeinderat anno 2018 einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Die Möglichkeit, den dringend nötigen günstigen Wohnraum zu errichten, ist aus Sicht der Korntal-Münchinger Stadtverwaltung nur ein Vorteil von Wohnbebauung: Es könnten auch neue Wohnformen, etwa für Studenten, entstehen. Insgesamt sei die Nutzung als Wohnraum mit der Umgebung verträglicher als Gewerbe. Dies spült zwar mehr Gewerbesteuer in die Kasse, führt aber auch zu mehr Verkehr und Lärm – vor allem durch Lastwagen – als ein Wohngebiet.

Mehr Einwohner brauchen mehr Infrastruktur

Die Verkehrsplaner von Modus Consult empfehlen bei Gewerbenutzung zum Beispiel, die Unterführung an der Kreuzung Zuffenhauser Straße zu erhöhen und mehr Spuren einzurichten. Auf den Kosten würde die Stadt sitzen bleiben, warnte der Rathauschef Wolf. Bei einem Wohngebiet wäre an der Kreuzung nur eine Ampel erforderlich.

Mehr Einwohner bringen indes mehr Einkommensteuer – brauchen aber auch mehr Infrastruktur. Die Bedarfe lassen sich (nur) teilweise im Wohngebiet decken, wie mit dem Bau einer Kita oder Bäckerei. Wie schnell das Neubaugebiet umgesetzt wird, wenn es denn kommt, hängt deshalb auch davon ab, wie schnell die Infrastruktur wächst. Im „absoluten Bestfall“, sagte der Korntal-Münchinger Stadtentwickler Stefan Wolf, ist Mitte 2024 Baustart.

Dem voraus geht ein Bebauungsplanverfahren von etwa einem Jahr. Auch an dem, so versprach der Rathauschef Wolf, beteilige die Verwaltung die Bevölkerung – über das gesetzlich vorgeschriebene Maß. Die Bauphase schließlich würde sich über Jahre ziehen, weil die Stadt das Areal in Abschnitten entwickeln will.