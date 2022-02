Der Bebauungsplan gibt die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Gebiet nördlich der Talstraße und südlich des Friedhofs in dem Ditzinger Teilort vor. Ein solcher Plan ist das wesentliche Instrument eines Gemeinderats, die Stadtentwicklung geordnet und in seinem Sinne zu gewährleisten. In dem Gebiet „Nördlich der Talstraße“ ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage geplant.