Wohnbau Weissach Wenig Interesse an Sozialwohnungen in Weissach

Noch einmal will die Gemeinde jedoch nicht am Bedarf vorbeiplanen: In dem seit Januar dieses Jahres im Bau befindlichen Wohnhaus in der Flachter Straße sollen von den 14 geplanten Wohnungen nur noch vier leicht vergünstigt angeboten werden. Zielgruppe dieser vier Wohneinheiten seien Weissacher, die zu viel verdienten, um Sozialleistungen zu beziehen, aber „gleichwohl nicht in dem Maße, dass sie 13 oder 14 Euro je Quadratmeter Miete bezahlen können“, so Töpfer. Hier erwarte man deutlich mehr Nachfrage. Kernaufgabe der WWG, so der Bürgermeister, sei die Schaffung von Wohnraum, unabhängig davon, ob „sozial, normal, Eigentum oder Miete“. Die zehn anderen Wohnungen in der Flachter Straße gehen in den Verkauf.