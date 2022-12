„Wir wollen keine abschließende Entscheidung“, warb der Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) für ein Vorankommen in der Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt. Es ginge zunächst allein um die Frage, ob die Räte eine Mischnutzung aus Kita und Wohnen mittragen würden – um diese Pläne dann in einer weiteren Stufe zu optimieren und am Ende zu entscheiden. „Uns bewegt der Gedanke, wie kommen wir am schnellsten zu Wohnungsbau?“, so Makurath. Das könne am besten gelingen, indem man eine Fläche, die einem gehöre, auch selbst nutze.