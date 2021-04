Wohin entwickelt sich Rutesheim? Die Zukunft der Stadt aktiv mitgestalten

Noch bis zum 12. Mai wird an den örtlichen Schulen ein Stimmungsbild unter den Jugendlichen eingeholt. „Es freut uns sehr, dass die Schulen das Thema Step in Unterrichtsstunden aufgreifen und besprechen“, sagt die Rutesheimer Bürgermeisterin Susanne Widmaier. Was in den Klassen besprochen wird, fließt in die Jugendkonferenz am 2. Juli mit ein. Dort werden rund 30 Klassenvertreter gemeinsam ihre Ziele für den Step-Prozess formulieren. Die Ergebnisse finden Eingang in das Gesamtkonzept.