Wöhr aus Weissach Wöhr-Standort in Weissach bleibt erhalten

Selbst wenn Monika Wöhr-Kühnemann sehr gespannt ist, wie dieses Jahr jetzt laufen wird, so merkt man ihr an, dass sie froh über ihre Entscheidung ist. „Ich habe das Gefühl, ich übergebe unsere Stammkunden in gute Hände.“ Das Buchungsaufkommen sei dieses Jahr schon ganz gut. Dabei betont sie, dass nur die Reiseveranstaltertätigkeit abgegeben wurde, die verwaltungstechnischen Aufgaben sind jetzt in den Händen von Schlienz in Kernen. In Weissach wird es weiterhin am bekannten Standort eine Buchungsstelle für die Reisen geben. Simone Meyer, die früher bei Wöhr Tours beschäftigt war und von der Firma Schlienz übernommen wurde, betreut dort weiterhin die Anfragen. „Wir kümmern uns weiter um unsere Kunden, das war mir wichtig,“ sagt Wöhr-Kühnemann. Tagesfahrten könnten sie allerdings nicht mehr anbieten.

Bekannte Gesichter

Auch die Wöhr-Tours-Reiseleiter und die -Busfahrer werden weiter mit den Gästen auf Fahrt gehen. Die Chefin selbst wird auch in Zukunft Reisen zusammenstellen und Urlaubsfahrten begleiten. Die Reisevermietung – bei der Firmen oder Privatleute Busse anmieten können – bleibt ebenfalls in Weissach. „Das läuft ebenso weiter über uns. Bis jetzt sind es auch unsere Busse, die gemietet werden können.“

Im Weissacher Fuhrpark steht nach wie vor ein V.I.P.-Liner von Wöhr Tours, der von Schlienz eingesetzt wird. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr einen extra V.I.P.-Line-Katalog, der von Monika Wöhr-Kühnemann federführend gemacht wurde. Beim Reisefestival am kommenden Sonntag wird vor der Leonberger Stadthalle dann nicht nur ein V.I.P.-Liner zu finden sein. Die Besucher können dann auch einen Blick in einen „Super Class 2+1 Luxusbus“ der Firma Schlienz-Tours werfen und dort Probe sitzen.

Von der neuen Entwicklung sind die Linienbusse und der Bereich der Transporte der Firma Wöhr Tours nicht betroffen. „Sie bleiben. Da sind wir gut aufgestellt“, hebt Monika Wöhr-Kühnemann hervor. Die Linie 634, die einst ihr Schwiegervater ins Leben gerufen hat, ist eine sogenannte eigenwirtschaftliche Linie. Die Busse seien zunächst nur zwischen Weissach und Leonberg unterwegs gewesen, erzählt Wöhr-Kühnemann. Seit einigen Jahren fahren die Busse weiter nach Gerlingen. Die Linie 636, die zwischen Weissach und Renningen pendelt, hätten sie dann dazubekommen. Mit der Linie 637, die innerorts zwischen Renningen und Malmsheim fährt, ist der Linienbusverkehr der Firma Wöhr ausgeweitet worden. Es bleiben auch die sogenannten Auftragsverkehre für Porsche und Bosch. „Das alles ist viel Arbeit,“ betont Wöhr- Kühnemann. „Wir konzentrieren uns jetzt auf den Linienbereich.“