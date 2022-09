Etwas mehr als 30 Jahre ist sie her, die erste Auflage des Hemminger Wochenmarkts am 21. August 1992. Am Freitagnachmittag war angesichts des Jubiläums auf dem Alten Schulplatz einiges mehr los als sonst. Der Jugendspielmannszug, Nachwuchsfußballer der GSV, das Kinder- und Jugendhaus Astergarten, der Weltladen und die Ludwigsburger Energieagentur verstärkten das Angebot der vier Marktbeschicker.