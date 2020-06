Wirtschaft in Ludwigsburg Stadt kommt gebeutelten Gastronomen entgegen

Komplettschließungen wegen des Lockdowns, in der Folge Kurzarbeit oder gar der Zwang, Personal entlassen zu müssen: Die Gastronomie gehört zu den von der Pandemie existenziell getroffenen Branchen. „Viele sind schon in Not, manche haben zusätzliches Kapital auf eigenes Risiko mit in den Betrieb genommen, um die Zeit zu überstehen“, schreibt der Innenstadtverein Luis in einem Brief an die Stadt. „Für jeden zählt jeder Euro, den wir nicht ausgeben müssen, doppelt.“