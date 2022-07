Wirtschaft in Leonberg So leicht sind die Daten gehackt

Da staunte das Publikum in der Stadthalle nicht schlecht, als sie plötzlich alle ihre eigenen Handy-Kennungen auf der Schautafel des Referenten sahen. Marco Di Filippo hatte mal eben, während er locker-flockig über die Gefahren der Computerkriminalität plauderte, sozusagen nachgeschaut, was denn für Smartphones in den Taschen der rund 150 Gäste steckten.