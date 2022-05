Wirtschaft in Leonberg Massiver Materialmangel stresst Handwerk

Die Auftragsbücher sind gefüllt – eigentlich ein Grund zur Zufriedenheit. Aber seit der Krieg in der Ukraine die Welt erschüttert, fehlt es, wo man hinschaut, an Teilen jeder Art. Mitunter, meint Burghardt und das eben nicht nur mit einem Augenzwinkern, müsse man deshalb auch zu kreativen Idee greifen, fast wie einst in der DDR. „Ganz so schlimm ist es noch nicht“, sagt der Glasermeister. Aber unter den gegenwärtigen Umständen Lösungen zu finden, koste eben viel Zeit.